10 dicas para se dar bem em exames nacionais

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é, hoje, um dos processos seletivos mais importantes do Brasil. Utilizado tanto para ingresso em instituições de ensino superior quanto para programas como o Sisu e o Prouni, ele exige preparação estratégica e domínio de uma vasta quantidade de conteúdos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neste contexto de provas longas e extremamente concorridas, é comum que estudantes e concurseiros se sintam sobrecarregados e ansiosos diante da necessidade de memorizar conceitos, dados e fórmulas. A boa notícia é que existem formas eficazes de transformar esse desafio em um processo mais leve e eficiente, respeitando os ritmos do cérebro e otimizando o aprendizado.

Transformando memória em conhecimento

Para otimizar os estudos e garantir que o conhecimento seja retido de forma eficaz, o neurocientista e PhD licenciado em Biologia Dr. Fabiano de Abreu Agrela desenvolveu um conjunto de técnicas baseadas no funcionamento do cérebro. Essas estratégias têm sido adotadas por estudantes, incluindo Caio Temponi, o jovem conhecido pela sua aprovação em primeiro lugar em diversos vestibulares registrados no livro dos recordes brasileiro RankBrasil.

Para o especialista, a memória não é um ato de força, mas um processo que depende de fatores como atenção, sono, nutrição e, principalmente, emoção. “A memorização eficaz está ligada à forma como apresentamos a informação ao cérebro. É preciso criar conexões, despertar o interesse e respeitar os processos biológicos para que a memória de curto prazo seja convertida em conhecimento temporário e de longo prazo”, explica Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

Como se dar bem nos exames nacionais

Confira, abaixo, 10 dicas para otimizar o seu aprendizado e se dar bem em exames nacionais, conforme as técnicas desenvolvidas pelo Dr. Fabiano de Abreu Agrela.