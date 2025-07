8 dicas valiosas para se preparar para o Enem

A boa notícia, segundo Victor Santos, supervisor pedagógico do Ensino Médio e Pré-Vestibular do Elite Rede de Ensino, é que com preparação, estratégia e treino é possível driblar essas sensações e conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Confira!

Faltando apenas três meses para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a ansiedade começa a tomar conta dos estudantes. Entre a preparação intensa e a expectativa por uma boa nota, é comum que a insegurança e a pressão apareçam — o problema é quando esses sentimentos começam a atrapalhar a jornada do vestibulando.

1. Mantenha uma preparação equilibrada

Evite focar apenas as disciplinas com que tem mais afinidade. O Enem exige domínio de todas as áreas do conhecimento e uma redação que pode ser decisiva para sua nota final.

2. Treine muito a redação

A prática constante é indispensável. Conheça bem a estrutura exigida (texto dissertativo-argumentativo com proposta de intervenção) e escreva textos com frequência, sempre buscando feedback.

3. Faça simulados periódicos

Além de revisar conteúdos, os simulados ajudam a treinar a gestão do tempo, a resistência física e mental e a reduzir a ansiedade. O ideal é simular as condições reais de prova, incluindo horário e duração.

4. Aposte na resolução de provas anteriores

Familiarizar-se com o estilo das questões e os temas mais recorrentes permite direcionar melhor os estudos e ganhar segurança.