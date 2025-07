7 benefícios das folhas verdes para a saúde

As folhas verdes, como couve, espinafre, rúcula, agrião, alface, almeirão e acelga, estão entre os alimentos mais presentes na culinária saudável ao redor do mundo. Versáteis e fáceis de preparar, esses vegetais se destacam não apenas pelo sabor e textura variados, mas também pelo potencial de promover o bem-estar. Incorporá-los na alimentação diária contribui para fortalecer o organismo, prevenir doenças e manter o equilíbrio do corpo e da mente.

1. Ricas em vitaminas e minerais essenciais

As folhas verdes são verdadeiros depósitos de nutrientes. Elas fornecem vitaminas como A, C, E, K e as do complexo B, principalmente o folato (B9), essencial para a saúde das células e prevenção de anemias. Também são fontes de ferro, cálcio, magnésio e potássio, minerais indispensáveis para o funcionamento do coração, músculos, sistema nervoso e ossos. Entre as folhas mais ricas nesses nutrientes, estão a couve, o espinafre e o agrião.

“A couve é um alimento acessível e versátil, que pode ser incluído em diversas preparações, como saladas, sopas, sucos e refogados. O consumo regular de couve, aliado a uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, é uma estratégia importante para manter a saúde intestinal, fortalecer o sistema imunológico e prevenir diversas doenças”, afirma Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

2. Fortalecem o sistema imunológico

As folhas verdes auxiliam o organismo a combater inflamações, infecções e até processos alérgicos. A couve e o espinafre, por exemplo, contêm compostos que estimulam a produção de glóbulos brancos, células importantes para o funcionamento adequado do sistema imune. Incorporar esses vegetais na rotina alimentar pode deixar o corpo mais resistente a doenças.

3. Favorecem a saúde dos ossos

O cálcio presente na couve ajuda a manter ossos e dentes fortes. Além disso, a vitamina K, abundante nessas folhas, é essencial para a fixação do cálcio nos ossos e para a saúde das articulações. Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.