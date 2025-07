5 sopas detox e práticas para a segunda-feira

A segunda-feira costuma ser aquele dia em que a gente tenta recuperar o ritmo, desacelerar do excesso do fim de semana e buscar escolhas mais leves. Nessa hora, nem sempre dá tempo de preparar algo muito elaborado — por isso, receitas simples e nutritivas são verdadeiras parceiras para manter o bem-estar sem complicação. Por isso, confira 5 sopas detox e práticas que vão ajudar você a se sentir mais leve e com energia para encarar a semana com mais disposição!

Sopa detox de legumes com arroz

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 1 cenoura cortada em rodelas

1 xícara de chá de abobrinha cortada em rodelas

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1/2 xícara de chá de salsão picado

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos

1 xícara de chá de arroz branco cozido

6 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até começar a dourar levemente. Adicione o alho, a cúrcuma e o gengibre, mexendo por 1 minuto para liberar o aroma. Acrescente a cenoura, o salsão, o pimentão, a abobrinha e o brócolis. Refogue por 3 a 5 minutos.