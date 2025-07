3 dicas para manter a saúde financeira do casal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo ela, embarcar na jornada do mundo dos investimentos pode se tornar uma experiência ainda mais emocionante quando compartilhada com o parceiro. “Aprofundar o conhecimento sobre produtos financeiros, acompanhar o crescimento do patrimônio compartilhado e sentir a satisfação de ver as economias do casal se multiplicarem de maneira consciente fortalece ainda mais a união”, explica.

Abaixo, Luciana Ikedo lista algumas dicas para lidar de uma melhor forma com o dinheiro no relacionamento. Confira!

1. Comunicação aberta e honesta

Estabeleça um espaço seguro para discutir questões financeiras. Compartilhe seus valores, metas e preocupações com seu parceiro. Trabalhem juntos para definir um plano financeiro que se adeque às necessidades e objetivos de ambos.