5 receitas de risoto fáceis e deliciosas

Risoto com aspargo

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbório

1 maço de aspargo

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de margarina

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

ralado Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Raspas de limão-siciliano para finalizar

Água

Modo de preparo

Em água corrente, lave o aspargo e, com uma faca, corte a parte dura do talo e fatie os restantes em pedaços, reservando as pontas. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o aspargo e cozinhe por 3 minutos. Depois, mergulhe em água gelada para parar o cozimento.

Em outra panela, coloque metade da margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue por 1 minuto. Junte o vinho branco e cozinhe até evaporar. Junte o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo até secar e ficar cremoso. Adicione os aspargos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e acrescente o restante da margarina e o queijo parmesão. Mexa para incorporar e sirva decorado com as pontas dos aspargos e as raspas de limão-siciliano.

Risoto de espinafre

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 1/2 xícara de chá de arroz arbório

1 xícara de chá de espinafre refogado, espremido e picado

refogado, espremido e picado 250 g de creme de leite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro quente

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o arroz e o sal e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo até secar e ficar cremoso. Desligue o fogo, junte o espinafre e o creme de leite e misture. Polvilhe com o queijo parmesão e sirva em seguida.