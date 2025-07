5 dicas para começar a empreender com artesanato

A área de artesanato oferece caminhos acessíveis e lucrativos para empreender (Imagem: New Africa | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Empreendeer

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o artesanato movimenta cerca de R$ 100 bilhões por ano, representando 3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e contribuindo diretamente para a economia de 67% dos municípios brasileiros. Essa atividade também é fonte de renda e sustento para cerca de 8,5 milhões de pessoas — em sua maioria, mulheres. Apesar do potencial, começar a empreender pode parecer desafiador. Com tantas opções e estratégias no mercado, escolher por onde começar exige tempo — e, muitas vezes, um investimento que nem todo mundo pode fazer. Mas no universo do artesanato, especialmente com os amigurumis — os famosos bonecos de crochê —, há caminhos acessíveis e lucrativos.

Ju Sanches, professora e empreendedora, destaca que o mercado artesanal vai muito além da estética. "É um setor que expressa cultura, identidade e tem espaço para crescer, especialmente com produtos feitos à mão, que carregam afeto e autenticidade", afirma. Ela ressalta que datas comemorativas, como Dia dos Namorados e Dia dos Pais, são opções em que o empreendedor pode potencializar suas vendas, caso tenha um pouco de estratégia. A seguir, Ju Sanches compartilha 5 dicas para quem quer começar a investir em artesanato. Confira! 1. Escolha um nicho com o qual você se identifica O mercado do artesanato oferece uma variedade enorme de possibilidades — desde técnicas que exigem menos investimento, como bordado e crochê, até outras mais complexas e custosas, como a papelaria personalizada. Para Ju Sanches, o primeiro passo é se conectar com aquilo que você realmente gosta de fazer. "Escolher um tipo de artesanato que você ama facilita o processo, deixa o trabalho mais leve e ajuda a manter a motivação nos dias difíceis. O crochê, por exemplo, é acessível, tem um custo inicial baixo e uma infinidade de aplicações — como os amigurumis, que estão super em alta", explica.

2. Estude o mercado e seu público-alvo Uma das principais dicas para quem quer começar a vender é simples, mas poderosa: pense como consumidor. “A melhor forma de acertar é entender o que você mesma compraria”, orienta Ju Sanches. Ela destaca que a pesquisa é uma grande aliada de quem empreende. Por meio dela, é possível identificar quais produtos estão em alta, quem é o público-alvo, quanto esse público está disposto a pagar e onde costuma comprar. Com essas informações em mãos, fica muito mais fácil criar peças com real potencial de venda. O preço de um produto artesanal deve considerar não só o custo dos insumos (Imagem: iona didishvili | Shutterstock) 3. Aprenda a precificar corretamente Nunca cobre apenas o valor do material — essa é uma das dicas mais importantes de Ju Sanches. O preço de um produto artesanal deve considerar não só o custo dos insumos, mas também o tempo de produção, despesas fixas, embalagem e, claro, a margem de lucro. “Um preço justo valoriza o seu trabalho e garante a sustentabilidade do negócio”, reforça a especialista.