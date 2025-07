Horóscopo semanal: previsão dos signos de 14 a 20 de julho de 2025

Será um bom período para conversas envolventes, encontros agradáveis e projetos que envolvam arte (Imagem: Oksanamoon | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta semana, o Sol em Câncer, em oposição a Plutão, colocará luz sobre temas profundos e transformadores. Será o momento de confrontar situações que exigirão desapego, pedindo coragem para encarar o que precisa ser deixado para trás. As emoções estarão à flor da pele, especialmente no que se refere à segurança emocional e aos vínculos familiares. Por sua vez, Mercúrio seguirá em Leão, em bom aspecto com Vênus, e favorecerá a expressão criativa, o charme nas comunicações e o brilho pessoal. Será um bom período para conversas envolventes, encontros agradáveis e projetos que envolvam arte, beleza ou romance.

Já Vênus em Gêmeos, em quadratura com Marte em Virgem, indicará a possibilidade de atritos entre desejo e ação, prazer e exigência. Poderá haver tensão entre querer viver o momento com leveza e a pressão por organização, perfeição ou eficiência. Lembre-se que cada nativo vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries A semana será propícia para o ariano ajustar sua forma de se comunicar (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock) Você sentirá uma tensão entre o desejo de se expressar com liberdade e as pressões externas, que cobrarão mais controle. Este será um momento propício para ajustar sua forma de se comunicar, especialmente com pessoas próximas. No entanto, tenha cautela com reações impulsivas, sobretudo em diálogos ou decisões no ambiente de trabalho. Busque também usar sua criatividade de maneira prática e estratégica, evitando envolvimento em disputas desnecessárias.

Além disso, procure organizar melhor sua rotina para preservar o equilíbrio. Na vida afetiva, os relacionamentos exigirão mais paciência e flexibilidade, sendo importante, inclusive, manter distância de conflitos. O período favorecerá revisões e ajustes antes de tomar grandes decisões. Touro O taurino buscará segurança nos laços afetivos (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock) Você valorizará conversas leves, bons acordos e uma rotina mais funcional, bem como sentirá uma necessidade maior de se proteger emocionalmente, buscando segurança no ambiente familiar ou nos laços afetivos. Também enfrentará situações do passado que pedirão maturidade para lidar com o que vinha sendo evitado.

Ao mesmo tempo, poderá agir com mais coragem em assuntos ligados ao prazer, à criatividade ou às finanças, mas precisará de cautela para não se precipitar. Além disso, tensões em decisões práticas gerarão desgaste, especialmente se insistir em controlar tudo. A semana exigirá equilíbrio entre emoção e razão. Gêmeos A presença do geminiano se tornará mais marcante e atrairá atenção (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock) Você se expressará de maneira mais direta, com ideias fluindo rapidamente e uma vontade maior de se posicionar. No entanto, nem todos estarão na mesma sintonia e algumas trocas gerarão tensões, especialmente em assuntos familiares ou emocionais. Tenha, portanto, cuidado com reações impulsivas, pois palavras ditas sem filtro causarão ruídos.

Ainda nesse período, sua presença se tornará mais marcante e atrairá atenção. Ao longo da semana, evite tentar resolver tudo ao mesmo tempo e priorize o que realmente importa. Canalize sua energia para diálogos construtivos e ações que trarão mais conforto e clareza ao seu dia a dia. Será uma fase que exigirá equilíbrio entre pensar, sentir e agir. Câncer O canceriano dedicará mais atenção a assuntos relacionados a segurança e valor das coisas e pessoas (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock) Nesta semana, você questionará mais suas escolhas e a forma como lida com seus recursos materiais ou emocionais. Assuntos relacionados à segurança e ao valor que dá às coisas e pessoas também receberão mais de sua atenção, exigindo clareza e honestidade consigo. Além disso, neste período, boas ideias surgirão.