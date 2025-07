As oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas, podem contribuir para o emagrecimento quando consumidas com moderação. Ricas em gorduras boas, fibras e proteínas, elas ajudam a aumentar a saciedade, reduzindo a fome ao longo do dia e evitando excessos em outras refeições. Além disso, suas gorduras insaturadas auxiliam no controle do colesterol e no bom funcionamento do metabolismo.

A seguir, confira 8 receitas de sucos com oleaginosas para ajudar a emagrecer!