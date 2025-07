5 receitas suculentas de carne assada para o fim de semana

Poucas coisas combinam tanto com o fim de semana quanto o aroma marcante de uma boa carne assando no forno. Com textura macia, exterior dourado e suculência a cada corte, ela é ideal para momentos de pausa e confraternização. Seja em família, com amigos ou em uma refeição tranquila, esse prato tem um lugar garantido na mesa.

Em uma tigela, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 1 hora. Aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio e sele todos os lados da carne até dourar. Em uma tigela, misture a manteiga, o queijo parmesão, a farinha de rosca, a mostarda, a salsinha, o tomilho, o alecrim, o alho e as raspas de limão até formar uma pasta úmida e levemente granulada.

Coloque a carne em uma assadeira, regue com a marinada e junte os ramos de alecrim. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora, regando de tempos em tempos. Após, retire o papel-alumínio. Adicione as batatas e as cenouras ao redor da carne e regue com mais azeite. Asse por mais 45 minutos a 1 hora, até os legumes ficarem dourados e macios. Sirva em seguida.

Costela bovina assada na cerveja preta

Ingredientes

3 kg de costela bovina cortada em ripas

bovina cortada em ripas 3 cebolas cortadas em rodelas grossas

6 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de páprica defumada

1 colher de sopa de sal grosso

Pimenta-do-reino moída a gosto

600 ml de cerveja preta

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de molho inglês

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a costela com sal, pimenta-do-reino, alho, páprica e molho inglês. Esfregue bem todos os temperos na carne. Deixe marinar por pelo menos 2 horas, ou de um dia para o outro na geladeira. Em uma assadeira grande, faça uma camada com as rodelas de cebola. Coloque a costela sobre as cebolas, com o osso virado para baixo. Regue com o azeite e a cerveja preta. Cubra bem com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e aumente o forno para 220 °C por mais 30-40 minutos, até dourar e formar uma crosta. Após, retire a costela do forno e deixe descansar por 10 minutos. Sirva com as cebolas caramelizadas.

Espetinho de lombo suíno com pimentão (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

Espetinho de lombo suíno com pimentão

Ingredientes

700 g de lombo suíno cortado em cubos

cortado em cubos 1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

3 colheres de sopa de azeite

3 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de suco de limão

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o molho de soja, o suco de limão, o alho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Junte os cubos de carne e mexa bem para envolver tudo. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Intercale os cubos de carne com os pimentões nos espetos. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25-30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.