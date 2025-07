4 sinais que podem indicar desequilíbrio hormonal e metabólico

Mesmo com exames laboratoriais nos padrões considerados normais, muitas pessoas continuam enfrentando sintomas persistentes como fadiga intensa, sensação de inchaço, dificuldade para emagrecer e alterações no sono ou no humor. Segundo a endocrinologista Fernanda Parra, esses sinais podem estar relacionados a desequilíbrios que não são detectados em testes tradicionais.

“Os exames de rotina são fundamentais, mas nem sempre suficientes. Muitas alterações sutis, principalmente hormonais ou inflamatórias, podem passar despercebidas nos resultados”, explica a médica.