Veja alimentos que podem ajudar a aliviar o estresse

Ansiedade constante, sensação de esgotamento e dificuldades para relaxar são sinais de que o corpo e a mente precisam de atenção. Situações do cotidiano, somadas à pressão emocional, têm causado impactos silenciosos na qualidade de vida de muitas pessoas. Entre as estratégias que favorecem o equilíbrio mental, uma delas está mais próxima do que se imagina: a escolha do que se consome.

Segundo Karoline Victoria Vieira, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o estresse muitas vezes leva ao consumo de alimentos ricos em açúcar, gordura e cafeína. “Esses alimentos causam picos de energia seguidos por quedas bruscas, aumentando a irritabilidade e a ansiedade. Além disso, elevam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, perpetuando o ciclo. Já uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, ajuda a regular o humor e a fortalecer o organismo contra os efeitos do estresse,” afirma a professora.