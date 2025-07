6 dicas para evitar os vícios de linguagem

Celebrado em 10 de junho, o Dia da Língua Portuguesa é uma oportunidade para refletir sobre a riqueza e a importância do idioma que une quase 300 milhões de falantes no mundo. No entanto, mesmo com sua vasta tradição, o português enfrenta desafios diários, especialmente no que diz respeito aos vícios de linguagem, aquelas expressões ou repetições que podem comprometer a clareza e o impacto da comunicação.

Para Silvia Torreglossa, professora do curso de Pedagogia e Comunicação da Faculdade Anhanguera, os vícios de linguagem podem ser um problema quando se tornam rotina e prejudicam a compreensão ou transmitem uma imagem de descuido. “Vícios como o pleonasmo vicioso, o uso excessivo de clichês ou gírias, cacofonia, ambiguidade podem tornar uma mensagem confusa ou cansativa”, explica.