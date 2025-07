5 dicas para tranquilizar as crianças durante a vacinação

A vacinação infantil, apesar de essencial para a saúde e proteção contra diversas doenças, ainda é um desafio para pais, que precisam lidar com o medo das crianças, e para o Brasil, que está longe das metas de cobertura, como mostra o Anuário VacinaBR 2025, do Instituto Questão de Ciência (IQC).

Em 2023, último ano analisado no documento, nenhum estado atingiu os objetivos de imunização para as quatro principais vacinas aplicadas até 1 ano de idade (pentavalente, poliomielite, pneumocócica e tríplice viral). Além disso, o relatório destaca que a adesão cai drasticamente da primeira para as doses seguintes, com o abandono superando 50% em vários estados para vacinas como a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).