Descubra o significado dos astros no Mapa Astral

O Sol é o coração do mapa astral

O Sol ocupa o centro dessa mandala celeste. É o coração do mapa astral, símbolo da identidade, da vitalidade e da consciência em expansão. Associado ao arquétipo do herói ou da heroína, o Sol aponta o caminho do propósito, da expressão criativa e da afirmação de si. Onde ele está localizado no mapa, há uma necessidade de brilhar com autenticidade, de tornar-se quem se é, com verdade e coragem.

No plano psicológico, o Sol representa o ego em desenvolvimento, a vontade individual e a força vital que nos impulsiona. Em termos simbólicos, ele indica onde a alma é chamada a se tornar plena — soberana em sua própria luz.

A Lua fala da nossa criança interior

A Lua, por sua vez, representa a dimensão emocional e instintiva do ser. Está ligada aos ciclos interiores, à memória ancestral e à busca por segurança afetiva. Se o Sol ilumina com consciência, a Lua acolhe com sensibilidade. Ela fala da nossa criança interior, do ventre psíquico que nos nutre e da forma como cuidamos de nós mesmos e dos outros.

Sua presença no mapa revela padrões emocionais, reações inconscientes e hábitos profundos que moldam a forma como nos conectamos com o mundo. É também símbolo da ancestralidade feminina, da linhagem emocional que carregamos e reproduzimos, muitas vezes sem perceber. Na jornada da alma, a Lua ensina sobre pertencimento, proteção e vínculo.