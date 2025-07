7 receitas de pão doce caseiro práticas e deliciosas

O pão doce caseiro é uma excelente escolha para servir no café da manhã ou no lanche da tarde com a família. Sua massa macia e levemente adocicada combina com uma grande variedade de recheios, o que o torna uma opção versátil para agradar a todos os gostos. Prepará-lo em casa também permite controlar os ingredientes, tornando-o uma alternativa mais saudável e personalizada.

Unte uma forma para pão com margarina e faça uma camada de massa sobre ela. Após, faça uma camada com chocolate e repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com uma camada de massa. Leve ao forno preaquecido a 220 °C até dourar. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque a margarina, o açúcar, as bananas-nanicas, os ovos e o leite e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o fermento químico e mexa bem. Aos poucos, junte os componentes secos aos líquidos e, com a ajuda de uma colher, mexa até obter uma massa homogênea. Reserve.

Após o descanso, modele no formato desejado, disponha em assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e deixe crescer por mais 30 minutos. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos ou até dourar.

Em uma tigela grande, misture o suco de laranja, o leite morno, o açúcar, a manteiga, o ovo, as raspas de laranja e o sal. Adicione o fermento biológico e misture bem. Aos poucos, vá acrescentando a farinha de trigo e mexendo até formar uma massa homogênea e levemente grudenta. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até que a massa fique macia e elástica. Modele em formato de bola, cubra com um pano limpo e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume.

Em um liquidificador, coloque o fermento, o açúcar, o leite, o ovo, o óleo e o sal e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e mexa para incorporar. Unte uma forma para pão com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa, pincele com a gema de ovo, cubra com um pano e deixe descansar por 40 minutos. Depois, leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Preaqueça o forno a 200 °C e polvilhe uma assadeira com farinha. Modele novamente a massa no formato de bola ou levemente achatada. Com uma faca afiada, faça cortes superficiais em formato de cruz no topo. Polvilhe farinha por cima e leve ao forno por 30 a 40 minutos, ou até o pão estar dourado e com casca firme. Retire do forno, deixe esfriar sobre e sirva.

Em um recipiente grande, misture o purê de abóbora, a água morna, o azeite, o açúcar mascavo e o sal. Mexa até ficar homogêneo. Acrescente o fermento biológico seco e mexa bem. Depois, adicione a farinha de trigo integral e misture. Em seguida, vá incorporando a farinha de trigo branca aos poucos, até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar elástica. Após, modele uma bola, cubra com um pano limpo e deixe crescer por 1 hora ou até dobrar de volume.

Pão doce de goiabada

Ingredientes

30 g de fermento biológico

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

2 xícaras de chá de água morna

3 colheres de sopa de manteiga

2 ovos

3 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de essência de baunilha

5 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de goiabada cortada em cubos

cortada em cubos 1 gema de ovo para pincelar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento, o açúcar e o sal e misture até obter um líquido. Acrescente a água, a manteiga, os ovos, o leite em pó, a essência de baunilha e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, junte a farinha de trigo e sove a massa até desgrudar das mãos. Modele a massa no formato de uma bola e cubra com plástico-filme. Deixe descansar por 30 minutos.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em 2 partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Espalhe a goiabada sobre a massa, enrole como um rocambole e, com o auxílio de uma faca, corte em fatias grossas. Reserve.

Unte duas formas com furo central com margarina e enfarinhe com farinha de trigo, disponha as fatias de pão uma ao lado da outra e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Pão doce de maçã (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Pão doce de maçã

Ingredientes

2 maçãs descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 2 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de açúcar refinado

1/2 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar mascavo, o açúcar refinado e o óleo até obter um creme claro. Adicione o leite e a essência de baunilha e misture bem. Em outro recipiente, peneire a farinha de trigo, a canela, o fermento, o bicarbonato e o sal. Incorpore os ingredientes secos à mistura líquida, mexendo com uma colher ou espátula até formar uma massa homogênea. Por fim, adicione os cubos de maçã e misture levemente.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Pão formigueiro

Ingredientes

3 xícaras de chá de água morna

45 g de fermento biológico

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de óleo

3 ovos

1 kg de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate granulado

granulado Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

200 g de chocolate ao leite derretido para a cobertura

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto a farinha de trigo, o chocolate granulado e o chocolate derretido, e bata até ficar homogêneo. Após, transfira a mistura para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Acrescente o chocolate granulado, sove bem a massa e modele no formato de pãezinhos.

Unte uma assadeira com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Depois, disponha os pãezinhos um ao lado do outro, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar levemente. Desligue o forno e pincele os pães com o chocolate derretido. Sirva em seguida.