5 hábitos simples para melhorar a saúde do intestino 

A saúde intestinal desempenha um papel central no equilíbrio do organismo, afetando diretamente tanto o bem-estar físico quanto o mental. O intestino abriga uma rica comunidade de microrganismos — a microbiota — que auxilia na digestão, absorção de nutrientes e regulação do sistema imunológico.

Essa interação influencia a inflamação sistêmica, o metabolismo e até mesmo a eficácia de tratamentos médicos. Além disso, a conexão bidirecional entre o órgão e o cérebro evidencia que desequilíbrios na flora intestinal podem afetar o humor, a ansiedade e a cognição.