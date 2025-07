5 amuletos para atrair sorte, proteção e prosperidade

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Amuleto para usar no ambiente de trabalho

Um ambiente que muitas das vezes é tóxico e que necessita de um amuleto é o trabalho. Afinal de contas, é onde as pessoas se reúnem para exercer uma função, o que abre brechas para todo tipo de situação. Entretanto, é no trabalho que temos o anseio pelo crescimento e a execução de nossos projetos. Assim sendo, é importante contar com o auxílio dos amuletos para que você tenha os resultados que deseja.

“Para este ambiente de trabalho, os indicados são: figa, dente de alho e sal grosso, um vaso pequeno com planta, pimenta e a mão de Fátima. Esses itens são ideais para ambientes fechados, em que você tenha alguma mesa ou gaveta para posicioná-los”, comenta a astróloga Yara Vieira, do Astrocentro.

2. Amuletos para afastar energias negativas

Para atrair boas energias, a turmalina negra, conhecida por repelir energias negativas, é uma boa alternativa. Outras opções também envolvem o ramo de arruda e o búzio. Rituais de limpeza energética com velas e ervas, como sálvia, alecrim e lavanda, também podem ser utilizados para purificar ambientes, afastar vibrações pesadas e renovar as energias.

3. Amuletos para não faltar dinheiro

Existem diversos amuletos capazes de atrair dinheiro, alguns exemplos incluem a espiga de trigo, o sapo da fortuna — muito usado no Feng Shui —, o elefante com a tromba para cima e as moedas chinesas, geralmente amarradas com um cordão vermelho, associadas à riqueza e ao sucesso. Esses itens podem ser usados como acessórios, colocados na carteira, no ambiente de trabalho ou em pontos estratégicos da casa para potencializar a energia.