5 dicas para dominar biologia no Enem

A prova de biologia no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) faz parte da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, assim como química e física. Ela costuma abordar temas ligados ao corpo humano, ecologia, genética, evolução, biotecnologia e saúde pública. As questões geralmente exigem mais interpretação e raciocínio do que memorização de fórmulas ou definições.

“O Enem não quer um decorador de fórmulas, mas alguém capaz de interpretar fenômenos biológicos no mundo real, com consciência crítica e conhecimento técnico”, explica o neurocientista Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, pós-PhD em Neurociências e especialista em Genômica.