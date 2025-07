Veja os benefícios da equoterapia para a saúde física e mental

Abordagem terapêutica utiliza o contato direto com o cavalo para estimular o corpo e a mente do paciente

A fisioterapia com cavalos, também conhecida como equoterapia, é uma abordagem terapêutica que utiliza o contato direto com o animal e os movimentos dele para estimular o corpo e a mente do paciente. Essa prática é indicada para pessoas de todas as idades e pode trazer benefícios físicos. É especialmente recomendada como apoio em casos de deficiências físicas, transtornos neurológicos, distúrbios emocionais e dificuldades de aprendizagem.

Segundo o professor Hélio Fernando Tibúrcio, especialista em fisioterapia e coordenador do curso da Faculdade Anhanguera, durante as sessões, o paciente realiza exercícios montado ou em contato próximo com o cavalo, que oferece um movimento tridimensional, rítmico e constante. “Esse movimento simula a marcha humana e estimula o equilíbrio, a coordenação motora e a postura, ajudando na reabilitação de diversas condições”, explica.