Aprenda a fazer doce de milho encantado para atrair prosperidade

Por isso, quero compartilhar com vocês uma receita simples, porém poderosa, que preparo todos os anos nesse período: o doce de milho encantado de São João. Uma receita que nutre o corpo, acalma o espírito e fortalece a conexão com o sagrado .

As colheitas simbolizam não só o alimento para o corpo, mas as boas colheitas da vida: as amizades que florescem, o amor que aquece, os caminhos que se abrem. A cozinha se torna, mais do que nunca, um altar onde preparamos não só pratos, mas encantamentos.

O doce de milho encantado de São João deve ser preparado com alegria (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Doce de milho encantado de São João

Ingredientes

6 espigas de milho-verde fresco ( prosperidade e colheita)

e colheita) 500 ml de leite (nutrição espiritual e conexão com a Mãe)

200 ml de leite de coco (doçura e harmonia nos lares)

1 xícara de chá de açúcar (alegria e bênçãos multiplicadas)

1 colher de sopa de manteiga (abrir caminhos e atrair abundância)

Canela em pó a gosto (proteção e sensualidade)

1 pitada de sal (equilíbrio e ancoramento)

1 vela laranja ou amarela

Imagem ou símbolo de São João

Ritual de preparo

Prepare o espaço com alegria. Acenda uma vela amarela ou laranja e coloque uma imagem ou símbolo de São João no ambiente (pode ser um ramo de alecrim, uma estrela ou uma fogueira simbólica). Com carinho, rale o milho-verde ou bata no liquidificador com o leite até ficar homogêneo. Depois coe para extrair o suco dourado da fartura.

Em uma panela, misture o suco de milho-verde, o leite de coco, o açúcar, a manteiga e a pitada de sal. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre com uma colher de pau (símbolo do poder da bruxa na cozinha), mentalizando: “Que a alegria de São João, traga luz ao coração. Que este doce que preparo com amor, espalhe paz, fartura e calor”. Quando engrossar (ponto de mingau), desligue o fogo e sirva com canela por cima e um toque de gratidão.