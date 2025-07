Famosos do signo de Câncer se destacam em suas profissões (Imagem: Ringo Chiu | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

Câncer é o quarto signo do zodíaco e seu elemento é a Água. Ele é regido pela Lua e rege a casa 4 do Mapa Astral. Considerado o mais sensível, simboliza o romantismo, a generosidade, a fidelidade e a dedicação à família. Os nativos de Câncer tendem a ser reservados. Quando se sentem desvalorizados ou ameaçados, voltam-se para dentro de si. “O interior, assim como o lar, as memórias e aquilo que possuem de valioso, é tratado por eles com grande zelo”, conta a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, conheça 7 famosos do signo de Câncer! 1. Lionel Messi Lionel Messi é um ícone do futebol mundial (Imagem: Asatur Yesayants | Shutterstock) 24 de junho de 1987 Profissão: jogador de futebol

Lionel Messi é um ícone do futebol mundial. Conquistou a Copa do Mundo com a Argentina em 2022 e acumula diversos títulos nacionais e internacionais. Dono do maior número de Bolas de Ouro e recordes individuais, ele solidifica seu legado como um dos maiores jogadores da história do esporte. 2. Ariana Grande Ariana Grande fez sua estreia no cinema com o filme “Wicked” e recebeu sua primeira indicação ao Oscar (Imagem: Tinseltown | Shutterstock) 26 de junho de 1993

Profissão: cantora, compositora, atriz e apresentadora. A artista fez sua estreia no cinema com o filme “Wicked”, que foi um sucesso de bilheteria e recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Recentemente, também se tornou membro convidada da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação do Oscar. 3. Wagner Moura Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes em 2025 (Imagem: Ron Adar | Shutterstock)

27 de junho de 1976 Profissão: ator, produtor, roteirista e cineasta O filme “Marighella”, dirigido por Wagner Moura e inspirado na história do guerrilheiro Carlos Marighella, que enfrentou a Ditadura Militar, recebeu diversas indicações a prêmios no Brasil e no exterior. Além disso, o artista foi premiado como Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 por sua atuação em “O Agente Secreto”, tornando-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio na mostra principal do evento.