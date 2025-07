5 orações para o Dia de São Tomé

Depois, dirigindo-se a Tomé, disse: “Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a ao meu lado. Pare de duvidar e acredite”. Ele, então, exclamou: “Meu Senhor e meu Deus!”. E Jesus respondeu: “Você acreditou porque me viu! Felizes os que não viram e acreditaram”. (Jo 20,24-29).

Em 3 de julho comemora-se o Dia de São Tomé, um dos doze discípulos. Segundo a bíblia, ele duvidou da ressurreição de Cristo até o ver e tocar suas feridas. Jesus apareceu aos discípulos, colocou-se no meio deles e disse: “A paz esteja com vocês!”.

3. Oração a São Tomé pela conversão

Querido São Tomé, apóstolo e missionário, intercede por aqueles que estão longe da fé. Que, pela tua poderosa intercessão, muitos corações possam ser tocados e convertidos à luz de Cristo. Ajuda-nos a ser instrumentos de paz e amor na missão de evangelizar. Amém.

4. Oração a São Tomé para fortalecer a fé

Protetor da minha vida, São Tomé, amigo fiel, ajudai-me a crer sempre mais na promessa maravilhosa de amor que Deus tem para mim. Diz o evangelho que reconhecestes o Senhor ressuscitado ao tocar-lhe as feridas abertas pelos pregos e pela lança. Concedei a nós a graça de também percebermos a presença real de Jesus em nossa trajetória.

Iluminai-nos com a sabedoria dos céus para identificarmos e preferirmos as obras do bem. Ensinai-nos a sermos bons discípulos do Senhor e a levar a cruz de todo o dia com o olhar voltado para o Jesus Salvador. Tirai-nos a incredulidade para que sejamos verdadeiros adoradores.