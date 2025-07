5 alimentos e bebidas para evitar antes e durante viagens de avião

Veja como o cuidado com a alimentação é importante para prevenir desconfortos no voo

Com a proximidade das férias, muitas pessoas estão preparando as malas para destinos nacionais e internacionais. Mas, entre escolher a poltrona na janela e organizar os documentos, um detalhe costuma passar despercebido: a alimentação antes e durante o voo. O que você come no aeroporto ou leva na bagagem de mão pode ser determinante para a sua experiência a bordo para o bem ou para o mal.

Segundo a nutricionista e professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, Dra. Natalia Ipaves, o ambiente pressurizado, a menor umidade do ar e a longa permanência sentado criam uma combinação que exige escolhas alimentares mais conscientes.