Nos últimos anos, a Netflix tem se destacado por produzir minisséries que conquistam tanto o público quanto a crítica, combinando roteiros envolventes, atuações brilhantes e produções de alta qualidade. Essas obras compactas exploram temas variados — desde dramas históricos e biográficos até suspenses psicológicos e histórias de superação —, entregando narrativas intensas e impactantes em poucos episódios. Abaixo, veja as 10 melhores minisséries para maratonar na Netflix!

1. Olhos que condenam (2019) A minissérie "Olhos que condenam" mostra os desdobramentos da acusação injusta contra um grupo de adolescentes negros (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Dirigida por Ava DuVernay, essa minissérie dramática de quatro episódios conta a impactante história real dos "Cinco do Central Park", um grupo de adolescentes negros injustamente condenados por um crime brutal em Nova York, em 1989. A narrativa acompanha os desdobramentos do caso, desde a investigação controversa até as injustiças do sistema judicial. Com atuações marcantes de Jharrel Jerome, Asante Blackk e Michael K. Williams, a série recebeu aclamação crítica e venceu o Emmy de Melhor Ator para Jerome. 2. O gambito da rainha (2020) Em "O gambito da rainha", Beth descobre seu talento excepcional para o xadrez (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Ambientada nas décadas de 1950 e 1960, a minissérie retrata a história de Elizabeth "Beth" Harmon (Anya Taylor-Joy), uma órfã criada em um reformatório no Kentucky, onde descobre seu talento excepcional para o xadrez com a ajuda do zelador Mr. Shaibel. Dependente de calmantes oferecidos pela instituição, ela desenvolve um vício que a acompanha ao longo da vida.

Depois de ser adotada por Alma Wheatley, Beth passa a disputar campeonatos locais e internacionais, desafiando o preconceito de um ambiente dominado por homens e se tornando uma estrela do esporte. A produção recebeu diversos prêmios de destaque, incluindo o Emmy de Melhor Minissérie, o Globo de Ouro de Melhor Minissérie ou Filme para TV, e o Globo de Ouro de Melhor Atriz para Anya Taylor-Joy. 3. Nada ortodoxa (2020) Em “Nada ortodoxa”, Esty foge de seu casamento arranjado em busca de liberdade (Imagem: Reprodução digital | Netflix) A trama conta a jornada de Esty Shapiro (Shira Haas), uma jovem que decide fugir do seu casamento arranjado e abandonar seu lar em uma comunidade judaica hassídica extremamente conservadora no Brooklyn. Determinada a tomar as rédeas do próprio destino, ela parte para Berlim em busca de liberdade, descobertas e novas possibilidades. Lá, a protagonista confronta traumas antigos, amplia seus horizontes e explora o talento musical que mantinha reprimido. Entre desafios e encontros transformadores, ela enfrenta o medo e aprende a viver longe das restrições que sempre ditaram sua vida.

4. Maid (2021) Em “Maid”, Alex precisa encontrar uma forma de sobreviver e cuidar da filha pequena (Imagem: Reprodução digital | Netflix) A minissérie acompanha Alex (Margaret Qualley), uma jovem que decide deixar para trás um relacionamento tóxico levando consigo a filha pequena. Sem moradia e quase sem dinheiro, ela inicia trabalhos de limpeza residencial para tentar garantir segurança e estabilidade. Ao longo dessa trajetória, enfrenta desafios do sistema público de apoio, lida com traumas emocionais e busca força para reconstruir a própria vida enquanto alimenta o desejo de seguir uma carreira como escritora. Os episódios mostram, de forma comovente, as barreiras invisíveis que cercam quem vive à beira da pobreza. 5. Treta (2023) Na minissérie “Treta”, Amy e Danny veem suas vidas entrelaçadas por um incidente no trânsito (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Esse drama intenso e provocativo, criado por Lee Sung Jin, conta a história de um desentendimento no trânsito que desencadeia uma rivalidade obsessiva entre Danny (Steven Yeun) e Amy (Ali Wong). O que começa como um incidente aparentemente banal se transforma em um conflito crescente que impacta profundamente suas vidas. Com apenas 10 episódios, “Treta” explora raiva, frustrações pessoais e as complexidades emocionais da vida moderna, sendo um sucesso entre público e crítica. 6. Rainha Charlotte: uma história Bridgerton (2023) “Rainha Charlotte: uma história Bridgerton” acompanha a trajetória de Charlotte e George III (Imagem: Reprodução digital | Netflix) A minissérie narra a juventude de Charlotte (India Amarteifio e Golda Rosheuvel), enviada da Alemanha à Inglaterra para se unir ao rei George III (Corey Mylchreest e James Fleet) em um casamento arranjado que mudaria a monarquia. Dividida em duas linhas do tempo, a trama mostra desde seu inesperado romance com George e a luta para conquistar espaço na corte até o período posterior, já como soberana experiente, quando enfrenta pressões políticas e a necessidade de garantir a sucessão. A minissérie retrata também a introdução de famílias negras à nobreza, conflitos pessoais provocados pela saúde mental do rei e o amadurecimento de Charlotte como mulher e líder.