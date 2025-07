Veja como a bebida feita com esta planta pode auxiliar no tratamento de problemas digestivos

O boldo é amplamente reconhecido por suas propriedades medicinais e tem sido tradicionalmente usado para auxiliar no tratamento de uma variedade de problemas de saúde. Com seu sabor marcante, destaca-se por suas diferentes espécies e formas de consumo, podendo ser encontrado em cápsulas, sucos e, especialmente, chás, que são uma escolha popular entre aqueles que buscam soluções naturais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A seguir, confira 7 benefícios do chá de boldo para a saúde!

1. Melhora a digestão

O boldo estimula a produção da bile pelo fígado, ajudando a digerir gorduras e aliviando a sensação de estômago pesado. Além disso, suas propriedades carminativas contribuem para a redução de gases intestinais e desconfortos abdominais, favorecendo o funcionamento equilibrado do sistema digestivo e promovendo sensação de bem-estar após as refeições.

2. Protege o fígado

Por conter substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, o chá de boldo é uma excelente adição na rotina de quem deseja melhorar a saúde do fígado, visto que esses componentes ajudam a proteger as células do órgão contra danos oxidativos.

3. Reduz o inchaço

O inchaço, ou edema, é sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, pior no calor (quando ocorre uma vasodilatação). Porém, também pode ter gatilhos por conta da alimentação, problemas hormonais (geralmente na tireoide) e alterações no rim e coração.