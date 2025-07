4 dicas para tratar a caspa sem agredir os cabelos

No inverno, aumenta a quantidade de pessoas que relatam coceira, irritação e aquela descamação visível no couro cabeludo. A caspa tende a se agravar nesta época do ano devido ao frio, ao clima seco e ao hábito de tomar banhos mais quentes. Tudo isso favorece o ressecamento do couro cabeludo e desequilibra a microbiota da pele, abrindo espaço para a proliferação do fungo Malassezia, um dos principais causadores do problema.

Relação da caspa com a queda de cabelo

Além do desconforto estético, a caspa pode evoluir para algo mais sério. “No frio, o couro cabeludo tende a perder hidratação natural, o que o torna mais suscetível à irritação. Quando há coceira intensa e inflamação, é possível até notar queda de cabelo em alguns casos”, explica a Dra. Thaigra Reis, médica da clínica capilar Novofio Perdizes.