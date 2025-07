3 novenas para fazer no mês de julho e alcançar uma graça

O início de um novo mês costuma ser acompanhado por práticas que fortalecem a fé e a espiritualidade, como devocionais, louvor e, claro, as novenas. Essas orações, feitas ao longo de nove dias consecutivos — em grupo ou individualmente —, têm como objetivo pedir uma graça especial ou a intercessão divina. O termo novena vem do latim “novem”, que significa nove, e remonta à tradição cristã da espera dos apóstolos e discípulos pela vinda do Espírito Santo, conforme narrado em Atos 1:3-5.

“Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles [apóstolos] e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando-lhes acerca do Reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: ‘Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo'”.