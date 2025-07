3 dicas para se proteger de ataques espirituais em redes sociais

“Engana-se quem pensa que os ataques espirituais ocorrem do dia para a noite e apenas por espíritos ou derivado de rituais. Eles levam tempo e podem ser feitos por pessoas comuns, de carne e osso, simplesmente através da tela do celular”, diz.

Assim, os efeitos dos ataques espirituais ultrapassam a tela do celular. “Ao ver uma foto ou um stories de uma pessoa, aquele sentimento de inveja surge e isso, no mundo espiritual, já cria energias negativas, e aquela pessoa, alvo da inveja, pode sofrer com ataques espirituais”, afirma.

Identificando ataques espirituais

Para identificar os ataques espirituais, é preciso ficar atento aos sinais que a espiritualidade dá. “Escutar barulhos como estalos, alguém chamando seu nome, gritos e assédios quando se está sozinho são sinais de ataques espirituais. Além disso, sintomas físicos também podem ser sentidos, como tontura, vontade de ficar na cama o dia todo, irritabilidade extrema, falta de apetite, pensamentos suicidas, negativos e falta de prestígio consigo, além de arrepios sem motivos aparentes”, explica Kelida Marques.

Carregar amuletos como o olho grego é uma prática comum para afastar energias negativas (Imagem: Tsyb Oleh | Shutterstock)

Como se proteger dos ataques espirituais

A seguir, Kelida Marques dá 3 dicas para se proteger dos ataques espirituais em redes sociais. Confira!