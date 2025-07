Conheça as belezas naturais e culturais da Serra Negra 

Com clima ameno de montanha, temperaturas médias entre 15°C e 25°C durante o ano e altitude média de 925 metros, o destino é procurado tanto no inverno, por casais em busca de romantismo, quanto no verão, por famílias interessadas em atividades ao ar livre. O acesso é fácil e rápido pelas rodovias SP-360 e SP-342, o que facilita a chegada de visitantes vindos de São Paulo, Campinas e do sul de Minas Gerais.

Localizada a cerca de 140 quilômetros da capital paulista, Serra Negra é uma das estâncias hidrominerais mais tradicionais do estado de São Paulo e integra o renomado Circuito das Águas Paulista. Fundada em 1828 e elevada à categoria de estância no século seguinte, a cidade desenvolveu-se a partir da agricultura e do cultivo de café, tendo recebido importantes levas de imigrantes italianos, responsáveis por boa parte da identidade cultural e produtiva local. O nome Serra Negra remete ao contraste visual da mata densa que cobria as montanhas da região no período colonial.

A produção segue técnicas e cuidados transmitidos de geração em geração, com uvas selecionadas cultivadas no Rio Grande do Sul, garantindo exclusividade e excelência em cada garrafa. A família também produz o famoso Demi Panachê — um refresco à base de vinho elaborado com limão e água gaseificada — que tem o chef Erick Jacquin como garoto-propaganda. A bebida é amplamente comercializada em diversos estabelecimentos da cidade.

Os visitantes são recebidos em uma antiga adega do século XIX. Ali, são produzidos artesanalmente vinhos finos — como Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordô e Moscatel — além de espumantes e cachaças premiadas, como a lendária Cachaça Azul, elaborada com infusão da Flor de Laranjeira Lima da Pérsia. De coloração naturalmente azulada, aroma cítrico e sabor marcante, essa bebida homenageia o imperador Dom Pedro II e sua paixão por alquimias e experiências sensoriais.

Longe do burburinho das grandes cidades, Serra Negra surpreende ao oferecer vivências autênticas em meio a propriedades rurais centenárias, vinícolas artesanais e cafezais premiados. Uma das experiências mais marcantes está no Sítio Bom Retiro, onde a família Carra mantém viva a tradição vinícola trazida de Parma.

Vinícola Silotto

Outra propriedade que abre as portas ao público e carrega muita história é da vinícola Silotto. A história da família em Serra Negra remonta à chegada de Pietro Silotto, imigrante italiano vindo da região de Treviso, que se encantou com a paisagem do bairro Três Barras por lembrar a sua terra natal. Foi nesse local que ele adquiriu suas terras e iniciou uma nova vida ao lado dos irmãos Fortunato, Ângela e Henrique. O bairro, que chegou a ser cogitado como centro da cidade, acabou sendo deixado para trás devido ao relevo montanhoso, dando origem à ocupação da área hoje conhecida como centro de Serra Negra.

Pietro construiu sua casa em 1934 e ali criou seus 13 filhos, dividindo posteriormente suas terras entre eles. Seu quinto filho, Quinto Silotto, permaneceu na propriedade original, mantendo viva a tradição da família. Quinto também teve dez filhos, e muitos deles começaram a trabalhar na lavoura ainda na infância, cultivando com orgulho e dedicação as terras herdadas. O amor à terra permanece até hoje, evidenciado no cuidado com a videira centenária plantada por Pietro, no cultivo da cana-de-açúcar e do café, e na produção de bebidas artesanais que seguem receitas familiares transmitidas por gerações.

Atualmente, a propriedade produz vinhos e cachaças artesanais, que podem ser degustados pelos visitantes. Um dos grandes atrativos do local é o museu instalado dentro de um antigo tonel de madeira com capacidade para 60 mil litros, utilizado no passado para a fabricação de cachaça.