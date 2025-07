5 benefícios da pitanga para a saúde 

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Auxilia no controle da pressão arterial

Consumir pitanga com frequência beneficia o sistema cardiovascular devido ao seu alto teor de potássio, um mineral essencial para manter a pressão arterial estável. Esse nutriente contribui para a dilatação dos vasos sanguíneos, promovendo a melhora do fluxo circulatório. Assim, incluir essa fruta na dieta pode ajudar a prevenir a hipertensão e reduzir o risco de doenças graves, como derrames e complicações cardíacas.

Inclusive, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

2. Melhora a digestão e ajuda a regular o intestino

A pitanga é rica em fibras, que desempenham papel fundamental no funcionamento saudável do sistema digestivo. Elas aumentam o volume das fezes, facilitando a evacuação e ajudando a evitar a constipação. Além disso, atuam como alimento para as bactérias benéficas do intestino, fortalecendo a microbiota e auxiliando na melhor absorção dos nutrientes. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g de pitanga in natura fornece aproximadamente 2,67 g de fibra alimentar.

3. Fortalece o sistema imunológico

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g da pitanga in natura contém cerca de 24,9 mg de vitamina C. Dessa maneira, ela contribui para fortalecer as defesas naturais do corpo. Essa vitamina auxilia na formação dos glóbulos brancos, que atuam na proteção contra vírus, bactérias e outros microrganismos prejudiciais.