Veja como utilizar pedras naturais e sintéticas nos ambientes

As pedras naturais e os materiais sintéticos que as replicam nunca estiveram tão presentes nos interiores contemporâneos. Em bancadas, pisos, painéis ou até mobiliários sob medida, eles aparecem como elementos que imprimem sofisticação, atemporalidade e um toque de natureza aos espaços. No entanto, a escolha certa exige mais do que uma decisão estética, é também uma escolha técnica.

“Antes de pensar apenas no visual, é importante compreender o comportamento de cada tipo de material. Resistência, absorção e manutenção são fatores determinantes para definir a melhor aplicação”, explicam as arquitetas Mirella Fochi e Thais Bontempi, do Conetarq, escritório especializado em projetos residenciais.