7 vantagens de treinar musculação no inverno

Durante o inverno, é comum que as pessoas reduzam a rotina de exercícios físicos, com o intuito de fugir do frio. No entanto, engajar-se em um programa de treinos durante esta estação pode trazer notáveis benefícios para a saúde e o bem-estar, tanto do corpo quanto da mente.

A prática regular de musculação no inverno, por exemplo, oferece vantagens que vão além do mero desenvolvimento muscular e da melhoria da força. “Treinar em dias frios pode ser mais desafiador, mas é importante se manter motivado e evitar o desânimo. Lembre-se dos benefícios a longo prazo que uma rotina de treinos pode trazer para a saúde e o bem-estar do corpo e da mente, independentemente da estação do ano”, afirma Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym — rede de Studios do Grupo Smart Fit voltada para a musculação.