5 tendências de unhas para o inverno

As apostas para a temporada trazem uma paleta sofisticada, efeitos estilosos e nail arts personalizados com mix de elementos

A moda está sempre em sintonia com as estações do ano, refletindo as mudanças do clima e o espírito de cada período. No inverno, por exemplo, as tendências vão muito além das roupas e calçados: elas também influenciam o universo da beleza, incluindo as unhas.

Segundo Eduarda Berkowitz, fundadora da esmalteria PALM Nail Bar, no Rio de Janeiro, as apostas para a temporada trazem uma paleta sofisticada, efeitos estilosos e nail arts personalizados com mix de elementos.