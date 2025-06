5 lançamentos da Netflix para a semana de 30 de junho a 6 de julho

A Netflix abre o mês de julho com estreias que vão do documentário ambiental à ficção científica clássica, passando por comédias nacionais e dramas premiados. Entre produções inéditas e títulos consagrados, a semana promete agradar a diferentes perfis de público. Confira os destaques que chegam ao catálogo entre os dias 30 de junho e 6 de julho!

Dirigido por James Reed, Harrison Macks e JP Stiles, “Encantadora de Tubarões” acompanha a conservacionista e ativista Ocean Ramsey em sua jornada para defender os tubarões e combater a exploração desenfreada do ecossistema marinho. Conhecida por nadar lado a lado com esses animais em vídeos que viralizaram nas redes sociais, ela expõe os perigos que esses animais enfrentam e questiona os limites éticos entre engajamento, exposição e conservação.

Com depoimentos de biólogos marinhos, lideranças indígenas e outros defensores do meio ambiente, o documentário combina belas imagens subaquáticas com uma reflexão contundente sobre nossas responsabilidades diante da natureza. É uma produção norte-americana que convida o espectador a reavaliar os preconceitos em torno desses animais e a urgência da proteção ambiental.

2. Bezerra de Menezes: Diário de um Espírito – 01/07

“Bezerra de Menezes: Diário de um Espírito” retrata a trajetória do médico cearense Adolfo Bezerra de Menezes, figura central do espiritismo brasileiro (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios)

Produzido por Glauber Filho e Joe Pimentel, o filme retrata a trajetória do médico cearense Adolfo Bezerra de Menezes, figura central do espiritismo brasileiro. A trama se concentra em sua juventude no Rio de Janeiro do século XIX, onde estudou medicina, e avança por sua atuação como abolicionista e político, sempre voltado ao cuidado dos mais pobres, o que lhe rendeu o apelido de “Médico dos Pobres”.