Veja as previsões do baralho cigano de julho para os 12 signos

Julho será um mês de transformação e reorganização para os nativos (Imagem: New Africa | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

Em julho, a reorganização emocional, as transformações e as decisões importantes prometem trazer mudanças significativas na vida dos nativos. As cartas do baralho cigano oferecem mensagens valiosas para orientar esse momento de transição, revelando caminhos de cura, fortalecimento interior e expansão da consciência. Abaixo, Tânia Gori, bruxa, escritora e taróloga, revela o que dizem as cartas para cada signo. Confira!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Áries Em julho, o ariano terá inteligência e força para vencer (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock) As cartas “As Montanhas”, “O Sol” e “A Serpente” indicam que julho será um mês de desafios superados. Alguns obstáculos poderão aparecer, principalmente no ambiente profissional ou familiar, mas você terá inteligência e força para vencer. Cuidado com pessoas falsas ou manipuladoras que tentarão interferir em seus planos. A carta “O Sol” garante que, apesar das dificuldades, você terá vitórias e reconhecimento. Touro O período será de estabilidade e boas notícias para o taurino (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock) “A Âncora”, “O Mensageiro” e “A Criança” mostram que o período será de estabilidade e boas notícias. Uma proposta ou mensagem inesperada deverá alegrar seus dias. A carta “A Criança” sugere leveza e a chance de começar algo novo ou resgatar um antigo projeto. Será um bom momento para retomar a alegria, confiar mais no futuro e cultivar a esperança.

Gêmeos O geminiano viverá um período de mudanças positivas no trabalho ou no campo afetivo (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock) Com “A Cegonha”, “A Estrela” e “A Árvore”, este mês trará novidades e oportunidades para você. Mudanças positivas no trabalho ou no campo afetivo trarão esperança. “A Estrela” anuncia proteção espiritual e intuições certeiras, enquanto “A Árvore” aponta para crescimento sólido a médio prazo. Invista em ideias que poderão amadurecer com o tempo. Câncer O caminho do canceriano se abrirá para prosperidade e equilíbrio financeiro (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

As cartas “A Cruz”, “O Chicote” e “Os Peixes” indicam que julho será um mês de superação emocional e financeira. Algumas situações desgastantes poderão ressurgir, mas serão enfrentadas com coragem. Assim que resolver o que precisa ser resolvido, o caminho se abrirá para prosperidade e equilíbrio financeiro, especialmente na segunda metade do mês. Leão O leonino viverá uma fase de corte e definições importantes (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock) “Os Obstáculos”, “A Foice” e “O Ramalhete” apontam para uma fase de cortes e definições importantes. Será necessário se afastar de pessoas, hábitos ou situações que dificultam seu progresso. Apesar dos desafios, a carta “O Ramalhete” garante que, ao se libertar do que não serve mais, a alegria e o reconhecimento virão. Será tempo de renovação.

Virgem O virginiano poderá receber convites para encontros e reuniões que fortalecerão vínculos sinceros (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock) As cartas “A Casa”, “Os Jardins” e “O Cachorro” revelam um mês de harmonia no lar e boas companhias. Convites para encontros e reuniões poderão trazer leveza e fortalecer vínculos sinceros. “A Casa” indica equilíbrio emocional e segurança. Boas notícias ligadas à família ou ao lar também estarão no horizonte. Libra Em julho, o libriano deverá adotar uma postura mais reservada (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)