5 mitos populares sobre o treino de força

Entre os principais benefícios para a saúde, estão a melhora da postura, o aumento do metabolismo, a prevenção de lesões e a redução do risco de doenças como osteoporose e diabetes tipo 2. Além disso, contribui para a saúde mental, promovendo bem-estar e autoestima.

“O treinamento de força é democrático e pode ser feito por todas as pessoas. Homens, mulheres, idosos e adolescentes. Seja no treinamento funcional, na musculação ou qualquer outro lugar que ofereça carga externa, o segredo para que todo mundo treine com segurança está no acompanhamento profissional e na personalização do treino para cada um”, explica o educador físico Pedro Barros, proprietário da Academia Strong Blocks.

Abaixo, o especialista esclarece 5 mitos sobre o treino de força. Confira!

1. Treinos de força provocam muitas lesões

Mito. Episódios de lesões durante o treino estão ligados à falta de orientação e execução errada dos movimentos. Quando bem indicado e respeitando a capacidade do aluno, não provoca lesões, pelo contrário, protege o corpo e evita lesões não só no dia a dia, como também em outras modalidades esportivas, como futebol e corrida.

2. Grávidas não podem praticar treinos de força

Mito. Grávidas não só podem, como é superindicado se movimentar durante a gestação. Isso vai garantir benefícios para a mãe, como alívio de dores lombares e preparação para o parto, bem como para o bebê, como melhor desenvolvimento neurológico e manutenção de um peso saudável até o nascimento. Contudo, é importante receber autorização do médico e praticar com acompanhamento profissional.