Veja as previsões do horóscopo de julho para os 12 signos

Julho reserva expansão, abundância e proteção para os 12 signos (Imagem: Olga 777 | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

No início de julho, o Sol em Câncer seguirá em conjunção com Júpiter, o que trará expansão, abundância e proteção. Depois, o cenário mudará, pois o Astro-Rei fará oposição à Plutão e entrará no signo de Leão no dia 22. Isso poderá gerar transformações intensas, com o ego sendo posto à prova. Além disso, será necessário praticar o desapego e entrar em contato com o lado interno. Mercúrio em Leão seguirá em oposição a Plutão no início de julho, indicando possíveis ideias teimosas ou dificuldades em lidar com informações ocultas. Em seguida, o planeta fará bom aspecto com Vênus, sugerindo uma melhora na comunicação, favorecendo as trocas e a expressão pessoal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Vênus em Gêmeos fará quadratura com Urano no começo do mês, sinalizando que os relacionamentos e valores possivelmente enfrentarão mudanças inesperadas. Por isso, será importante exercer a flexibilidade. Depois, a quadratura realizada entre Vênus e Marte poderá trazer tensões no amor, exigindo conciliação entre desejos e ações. Marte em Virgem fará bom aspecto com o Sol nos primeiros dias de julho, o que sugere produtividade e disposição para o trabalho. Mais tarde, o planeta entrará em quadratura com Vênus, apontando desafios nos relacionamentos e nas finanças. Portanto, tenha cuidado para evitar conflitos e desperdícios. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries A criatividade, a expressão pessoal e o desejo por lazer e romance estarão em alta para o ariano (Imagem: Polela | Shutterstock)

Energia geral No início do mês, você se dedicará ao lar. Será um período importante para resolver os assuntos da casa, fortalecer os laços com os entes queridos e cuidar das memórias. Na metade de julho, a criatividade, a expressão pessoal e a busca por lazer e romance estarão em alta — bom momento para se divertir, mostrar os seus talentos e aproveitar a vida com mais espontaneidade. Relacionamentos No início de julho, poderá haver a necessidade de lidar com questões profundas na vida amorosa. Ao mesmo tempo em que você desejará expressar sua individualidade no amor, deverá encarar o que precisa ser mudado. A partir da metade do mês, as relações afetivas tenderão a se tornar mais fluídas e harmoniosas, com a comunicação desempenhando um papel importante. O romance e a diversão serão elementos-chave nesta fase. Trabalho e dinheiro O início do mês favorecerá a organização da rotina. Isso porque você contará com uma dose extra de energia para cumprir as responsabilidades profissionais e cuidar da saúde. Depois, a partir da metade de julho, haverá a possibilidade de realizar projetos que o(a) destaquem. Será um período propício para mostrar sua originalidade. Por outro lado, poderá se deparar com desafios.

Touro O foco do taurino estará voltado para a organização da rotina (Imagem: Polela | Shutterstock) Energia geral No começo de julho, além de estar mais comunicativo(a) e desejar interagir com quem está ao redor, você também buscará aprender. O período trará ótimas oportunidades para realizar cursos, fazer novas conexões e se aproximar daqueles que já são próximos. Depois, haverá uma energia de transformações na vida familiar. Para realizar mudanças importantes no setor, deverá buscar segurança, cuidar do espaço pessoal e fortalecer os laços com os entes queridos. Relacionamentos No início do mês, poderá haver a necessidade de lidar com questões que envolvem as finanças compartilhadas, o que impactará os valores pessoais e os relacionamentos. Logo, será importante que flexibilize a sua relação com o dinheiro. Depois, o setor afetivo tenderá a se estabilizar, com a presença de uma comunicação mais clara e harmoniosa. Para que os bons ventos continuem soprando no amor, você deverá cuidar bem dos laços que cultivou.

Trabalho e dinheiro O início de julho favorecerá os projetos criativos, assim como os seus talentos. Além disso, a comunicação com os colegas de trabalho fluirá melhor. Depois, o foco se voltará para a organização da rotina e para a melhoria dos processos diários. Por outro lado, você deverá se atentar às possíveis tensões nos relacionamentos profissionais. Isso porque elas poderão afetar a harmonia do local de trabalho e o bom andamento das tarefas. Gêmeos A comunicação, as interações e o aprendizado do geminiano se destacarão (Imagem: Polela | Shutterstock) Energia geral A sua atenção estará voltada para os valores pessoais no início do mês. Será um período propício para valorizar o que é realmente importante para si. A partir da metade de julho, a comunicação, as interações e o aprendizado se destacarão, favorecendo a troca de ideias e a realização de cursos. Apesar disso, possivelmente surgirão desafios no caminho.