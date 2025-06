Durante o inverno, é comum o corpo acumular gordura, especialmente na região abdominal, devido à redução da atividade física e ao aumento do apetite por alimentos mais calóricos. Neste período, o consumo de chás com propriedades naturais pode atuar como um suporte eficaz. Eles ajudam a ativar o metabolismo, desinflamar os tecidos, reduzir a retenção de líquidos e favorecem a queima de gordura localizada — quando combinados com uma alimentação adequada e a prática de atividade física.

Veja, a seguir, 5 chás para ajudar a combater a gordura abdominal no inverno!