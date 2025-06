9 simpatias e orações para o Dia de São João

Nessa época do ano, além das festas, quadrilhas e comidas típicas, acontece também a celebração de São João, com as orações e simpatias. Embora estas não estejam ligadas a nenhuma religião específica, elas fazem parte das crenças populares e têm como finalidade a realização de um desejo.

São João Batista, também chamado de São João, destaca-se como um dos santos mais importantes do cristianismo, reconhecido como o precursor de Jesus Cristo. De acordo com a tradição cristã, ele anunciou a vinda do Messias e batizou o Filho de Deus nas águas do rio Jordão. A figura simboliza, ainda, purificação e arrependimento.

No dia de São João, coloque duas agulhas do mesmo tamanho em uma bacia com água e duas colheres de sopa de açúcar. Coloque a bacia em frente a uma janela e aguarde o dia seguinte. Se, no outro dia, as agulhas estiverem juntas ou se tocarem, é sinal de que um casamento está a caminho.

Pegue dois pedaços de carvão, de tamanhos diferentes, e coloque-os em uma bacia (de preferência de ágata) com água. Deixe-a debaixo da sua cama. O primeiro pedaço colocado representa o ano em que se encontra e o segundo pedaço, o ano posterior. No dia seguinte, você saberá se encontrará sua alma gêmea neste ano ou não, dependendo do carvão que boiar primeiro.

Em uma bacia com água, coloque cravos-da-índia, folhas de alecrim, manjericão e deixe descansar. No dia de São João, tome um banho e jogue a mistura no corpo, do pescoço para baixo, invocando a proteção dele. Enxugue-se sem tirar toda a água.

Bendito seja São João Batista, que anunciou com firmeza e fé a vinda do Messias! Sede, ó São João, nosso fiel intercessor, em nossas necessidades e projetos. Concedei-nos, Senhor Jesus, pelos méritos de São João Batista, os dons que nos faltam para maior perseverança e paz em nossas vidas. Amém.

No Dia de São João, encha uma panela com água. Acrescente três cravos-da-índia e sete gotas do perfume que você sempre usa. Leve ao fogo e, quando a água ferver, jogue na panela um pedaço de linha branca de aproximadamente 20 centímetros. A letra que se formar com a linha será a inicial do nome do seu amor .

São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém.

São João Batista, voz que clama no deserto: “Endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós estais quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias”, ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras : “Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo”.

Ó, glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua santíssima mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o seio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte.

São João Batista, que batizastes Jesus nas águas do Jordão e preparastes o caminho do Senhor, preparai também o caminho para que eu encontre aquele que será meu companheiro de vida. Que eu tenha paciência e sabedoria para esperar pelo momento certo, e que, quando encontrar essa pessoa , eu possa reconhecê-la com clareza e segurança. São João Batista, rogai por mim e abençoai minha vida amorosa, para que eu possa viver uma união feliz e abençoada. Amém.

São João Batista, grande precursor do Senhor, vós que fostes um exemplo de fidelidade e devoção, peço vossa intercessão para que eu possa encontrar um bom marido, que compartilhe dos mesmos valores e fé. Concedei-me a graça de encontrar uma pessoa que me ame verdadeiramente e que, junto comigo, queira construir uma vida baseada no amor, respeito e na vontade de Deus.

Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos amarei e louvarei a Jesus e à Maria entre gozos e delícias eternas. Amém!

9. Oração a São João para afastar inimigos

Meu querido e adorado São João Batista, preciso de toda proteção e forças, para lutar contra os inimigos que querem me causar mal e a minha família. Peço com devoção a Deus Pai, Jesus e Maria, pois sei que em sua infinita bondade você não fará com que ninguém me magoe ou machuque, mesmo estando sendo perseguido.

Seu poder e milagres são tão poderosos, que nada e nem ninguém poderá derrubá-lo, por isso coloca meu nome em seu caminho de orações. Os meus inimigos são mais fortes do que parecem, o que não me permite disposição e não tenho armas para enfrentá-los sozinha, Senhor!

Mártir do mundo e mestre da verdade, por minhas virtudes, merecimentos e dedicação ao bem peço pela luz da Santíssima Mãe e de Jesus Cristo, para fechar o corpo por sua bondade, amizade e afeto. Confiarei em você meu destino como a força das águas do rio Jordão e assim não terei a ânsia da dúvida da resolução de meus problemas e assim, não terei medo de nada.

Uma palavra de valimento seu, é mais que suficiente para sentir um enorme alívio e não me causar muito medo e apreensão das palavras e ações daqueles que pensam que podem me prejudicar. Amém aos Santos!