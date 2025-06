7 receitas práticas de nhoque de batata-doce

Em um recipiente, coloque as batatas-doces cozidas e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Vá incorporando a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa macia, mas que não grude nas mãos. Faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços de nhoque. Em uma panela em fogo médio, cozinhe os nhoques em água fervente com sal. Quando eles subirem à superfície, retire com uma escumadeira. Reserve.

Tofu e montagem

Seque bem os cubos de tofu com papel-toalha. Em uma tigela, tempere com molho de soja, alho em pó e pimenta-do-reino. Passe os cubos no amido de milho. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite em fogo médio e grelhe até ficarem dourados e crocantes de todos os lados. Em um prato, adicione o nhoque ainda quente com os cubos de tofu, a cenoura fatiada e a pimenta dedo-de-moça. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce com molho de manteiga e sálvia

Ingredientes

1 kg de batata-doce descascada e picada

2 gemas de ovo

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga

1 maço de sálvia

1 colher de sopa de sal

Farinha de trigo para polvilhar

Água para cozinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento para o molho. Espere amornar e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione a farinha de trigo, o sal e as gemas de ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, coloque a massa e divida em porções, modele no formato de rolinhos e corte em pequenas bolinhas.