6 receitas deliciosas com whey protein para o inverno

Veja como preparar opções incríveis com esse suplemento alimentar para espantar o frio

“Ao explorar essas receitas com whey protein, buscamos promover não apenas o sabor e a praticidade, mas também maximizar os benefícios nutricionais, integrando proteínas de alta qualidade na alimentação do dia a dia durante toda a estação”, destaca Sandra Garcia, nutricionista da Soldiers Nutrition, marca que oferece suplementos diretamente da fábrica ao consumidor.

Outro clássico que nunca sai de moda e é perfeito para qualquer ocasião, especialmente no frio, o famoso bolo de chocolate. Esta é uma versão saudável e proteica com poucas calorias para incluir na dieta.

Abaixo, confira algumas receitas com whey protein para aproveitar no inverno!

Em um recipiente, misture o whey protein com um pouco de água até obter um creme. Com um garfo, faça furinhos no bolo e jogue a calda por cima. Sirva em seguida.

Cupcake de doce de leite fit

Macio e quentinho, é a escolha ideal para os amantes de um docinho no lanche da tarde. Com uma preparação rápida e simples, a receita é saborosa, saudável e rica em proteínas.

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 ovo

1 colher de sopa de doce de leite

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

Doce de leite para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o doce de leite, o whey protein e o fermento químico até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em forminhas de silicone para cupcake. Coloque um pouco de doce de leite no centro de cada massa para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.