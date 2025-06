Confira as características do signo de Câncer

Os nativos de Câncer gostam de proteger e cuidar dos outros (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

Emotivos e sensíveis, os cancerianos têm um forte desejo de proteger e cuidar daqueles que amam. Ao mesmo tempo, esperam receber o mesmo acolhimento e carinho em troca. No entanto, em algumas situações, podem recorrer a certas estratégias para conquistar esse afeto. Segundo a astróloga Thaís Mariano, isso ocorre porque Câncer traz consigo a vocação para abrir caminhos, exercer liderança e lidar com a constante busca por equilíbrio emocional. Os nativos de Câncer tendem a ser reservados. Quando se sentem desvalorizados ou ameaçados, voltam-se para dentro de si. “O interior, assim como o lar, as memórias e aquilo que possuem de valioso, é tratado por eles com grande zelo”, conta Thaís Mariano. Além disso, a casa é um local que proporciona bem-estar a eles. É nesse ambiente que os nativos gostam de cuidar, proteger e acolher aqueles que amam.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Simbologia de Câncer Câncer é o quarto signo do zodíaco e o primeiro da tríade de Água. “Ele representa a água em seu estado mais puro, a água do rio onde a vida se inicia e que nos fornece a possibilidade de continuar existindo. É a mãe que acolhe e dá vida”, pontua a astróloga. Segundo ela, o signo também simboliza as memórias e a segurança emocional. O caranguejo é o animal que representa o signo de Câncer. Com sua carapaça rígida, ele protege um interior sensível e vulnerável — e, conforme Thaís Mariano, essa metáfora se encaixa perfeitamente nos cancerianos. Embora aparentem força e firmeza, essa postura muitas vezes funciona como uma armadura emocional, usada para resguardar sentimentos profundos. Características que precisa desenvolver Assim como os demais signos do zodíaco, Câncer também tem características que precisa desenvolver. “Com tanta sensibilidade, os cancerianos, muitas vezes, não conseguem pensar com clareza, pois são motivados por suas emoções, o que pode levá-los a se envolver profundamente com pessoas que não estão abertas para isso”, conta a astróloga. Os nativos de Câncer podem ter atitudes controladoras. Além disso, eles costumam ser acumuladores. “Acumulam objetos, mas também memórias, pessoas e mágoas. Existe neles o medo da falta, e isso faz com que falte espaço para o novo e para a renovação”, alerta Thaís Mariano.

Os cancerianos ficam muito ressentidos quando suas opiniões são contrariadas. Por isso, “é necessário que desenvolvam o autoconhecimento para compreender a própria responsabilidade no que os incomoda na vida”, aconselha a astróloga. Desafios dos cancerianos Lidar com a instabilidade emocional é um dos principais desafios para quem é do signo de Câncer. Isso porque o humor desses nativos tende a oscilar conforme as fases da Lua — o que pode ser bastante desgastante. Segundo Thaís Mariano, o autoconhecimento é a principal ferramenta para os cancerianos conseguirem acolher suas emoções e lidar com as oscilações emocionais. Além disso, os cancerianos costumam desenvolver uma certa dependência emocional nas relações. Conforme a astróloga, essa característica pode levá-los a manter vínculos desequilibrados por diversos motivos — entre eles, o forte apego ao passado e o desejo de preservar o que já construíram, mesmo que isso envolva abrir mão do próprio bem-estar.

A mulher do signo de Câncer tem grande capacidade para cuidar (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock) Mulher de Câncer A nativa de Câncer é sensível, forte e está sempre pronta para acolher o outro. “Representa a energia feminina em sua potência lunar: a Grande Deusa. E, como uma grande deusa, ela tem imenso potencial para cuidar, mas, também, para ser dona da própria vida e conquistar o que quer”, ressalta Thaís Mariano. Essas nativas costumam se dividir em dois perfis: a que exerce o papel maternal e a que ainda busca a figura da mãe. A primeira tende a se dedicar à construção de uma família e ao cuidado com os que ama. Já a segunda revela uma necessidade mais profunda de acolhimento e proteção. Em ambos os casos, como destaca a astróloga, existe uma forte busca por vínculos afetivos marcados pela entrega emocional.

O instinto da mulher de Câncer é evidente, mas ele não está relacionado apenas à família. “Esse sentimento se manifesta na realização de sonhos e ideais, que, com certeza, trarão amor, aconchego e proteção para quem tiver a chance de se beneficiar dos dons da canceriana”, pontua Thaís Mariano. Homem de Câncer O homem de Câncer é profundamente guiado pelas emoções. Conservador por natureza, ele costuma valorizar as lembranças da infância, guardando com carinho tudo o que viveu e aprendeu nesse período. Além disso, tende a manter uma forte e duradoura ligação com a figura materna, que representa para ele um pilar de afeto e segurança. Segundo a astróloga, há dois perfis mais comuns entre os cancerianos: aquele “que é dependente da mãe e aquele que busca a figura da mãe em suas relações. Eles podem alternar nesses pontos ou possuir as duas características em comum, mas a ligação materna está sempre presente”, explica.