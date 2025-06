Sopa de legumes (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

Os alimentos detox são aqueles que possuem propriedades capazes de auxiliar na eliminação de toxinas do organismo. Eles são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, que ajudam a melhorar o funcionamento do fígado, rins e intestino, órgãos responsáveis pela desintoxicação do corpo. Alguns alimentos detox, como couve, espinafre, alho e gengibre, podem ser incorporados em diversas receitas, incluindo sopas, facilitando o consumo e potencializando seus benefícios para o organismo. Por isso, a seguir, confira como preparar 7 sopas detox para começar a semana!

1/2 xícara de chá de alho-poró fatiado

1 chuchu descascado e picado

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 abobrinha picada

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de chá de gengibre ralado

2 folhas de louro

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e doure. Adicione a cenoura e o alho-poró e refogue por 3 minutos. Junte os demais vegetais e refogue por 5 minutos. Coloque o gengibre, as folhas de louro, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com água e abaixe o fogo. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Salpique com a salsinha e sirva em seguida. Sopa de frango com vegetais Ingredientes 500 g de peito de frango cortado em cubos

1 cebola descascada e ralada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 colher de sopa de gengibre ralado

6 batatas descascadas e raladas

10 vagens picadas

1 maço de couve cortado em fatias

Sal e cebolinha picada a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Coloque as cenouras, o gengibre, as batatas, as vagens e a couve e refogue por mais 5 minutos. Junte o sal e misture. Depois, cubra os ingredientes com água e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e polvilhe com a cebolinha. Sirva em seguida. Sopa de agrião com abobrinha (Imagem: dona de casa | Shutterstock) Sopa de agrião com abobrinha Ingredientes 1 maço de agrião picado

picado 1 abobrinha picada

1 batata descascada e picada

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

500 ml de água

Endro, fatias de rabanete, cubos de abacate, feijão-verde cozido e cebola-roxa fatiada para finalizar Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abobrinha e a batata e refogue por 5 minutos. Junte a água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 20 minutos. Após, coloque o agrião e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo e aveludado. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e sirva decorado com endro, rabanete, cubos de abacate, feijão-verde e cebola-roxa.

Sopa de abóbora e couve Ingredientes 1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

500 g de abóbora descascada e picada

1 l de água

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó

2 folhas de couve fatiadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e a couve. Refogue por 3 minutos. Junte a água e cozinhe por 30 minutos. Depois, tempere a sopa com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e gengibre. Cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida. Sopa de grão-de-bico com espinafre (Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock) Sopa de grão-de-bico com espinafre Ingredientes 500 g de grão-de-bico

1 maço de espinafre picado

150 g de cenoura descascada e picada

2 cebolas descascadas e picadas

1 tomate sem sementes e picado

2 dentes de alho descascados e picados

100 ml de azeite de oliva

1 folha de louro

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água Modo de preparo Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em uma panela, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Leve ao fogo médio para ferver. Quando ferver, retire a espuma com uma colher e acrescente o azeite de oliva, a cenoura e a folha de louro. Tampe a panela e cozinhe até o grão-de-bico ficar macio.