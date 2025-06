4 dicas para aplicar o conceito aberto na sala de estar

Nesse layout, a marcenaria e a decoração assumem papel de destaque, pois são responsáveis por delimitar visualmente os diferentes setores. A proposta está alinhada aos conceitos da arquitetura moderna e tem ganhado cada vez mais espaço, influenciada por referências da mídia — como as cozinhas com ilha e salas integradas.

“Antes de aplicar o conceito aberto em um apartamento é fundamental considerar a estrutura do edifício. Em construções verticais, paredes estruturais e pilares podem limitar as alterações possíveis. Por isso, a orientação de um profissional é indispensável. Mesmo que grandes intervenções não sejam possíveis, ainda é viável adaptar o imóvel com soluções pontuais inspiradas no conceito aberto”, explica Fabio Lima, arquiteto da GT Building.

Benefícios do conceito aberto

Uma das formas mais comuns de adotar o conceito é integrar entre salas de estar, jantar e cozinha. Sofás, poltronas, bancadas ou aparadores funcionam como divisores sutis, que mantêm os espaços conectados sem abrir mão da organização. Entre os principais benefícios do conceito aberto, estão a sensação de amplitude, já que se tem uma visão mais ampla dos ambientes, e o ganho em iluminação natural e da ventilação, favorecendo a circulação de ar e luz.

A ausência de barreiras também estimula a convivência e a interação entre os moradores, promovendo um ambiente mais acolhedor e integrado. Outro diferencial é a flexibilidade na disposição dos móveis e na composição da decoração, permitindo adaptações criativas conforme as necessidades e o estilo de vida de cada pessoa.

Aplicando o conceito aberto na sala de estar

Para aplicar o conceito aberto na sala de estar, Fabio Lima destaca 4 dicas práticas. Confira!