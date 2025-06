Veja como o Sol em Câncer afetará cada signo do zodíaco

No dia 20 de junho, o Sol deixa o signo de Gêmeos e ingressa em Câncer, marcando o início de uma fase mais sensível e introspectiva no zodíaco. A entrada do Astro-Rei no signo regido pela Lua acontece em conjunção com Júpiter e sob tensão com Saturno, o que poderá intensificar emoções, responsabilidades e questões familiares. Deixaremos para trás uma abordagem mais racional da vida, típica de Gêmeos, e agiremos mais com o coração, impulsionados pela empatia, afeto e intuição.

Esse período favorecerá conexões emocionais mais profundas, especialmente nos relacionamentos pessoais. Haverá uma tendência coletiva para promover a generosidade e a escuta sensível, o que poderá tornar esse um bom momento para iniciar vínculos afetivos. Ainda assim, o aspecto tenso com Saturno alerta para a importância de equilibrar emoção e dever. Todos os signos sentirão a mudança, mas cada um será impactado de maneira diferente, conforme a área da vida em que o Sol transita.