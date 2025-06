Horóscopo semanal: previsão dos signos de 23 a 29 de junho de 2025

Nesta semana, as energias do Sol e dos demais astros pedirão senso de realidade, práticas criativas, coragem e cautela (Imagem: Cranium_Soul | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Câncer fará conjunção com Júpiter e quadratura com Saturno e Netuno, indicando que os desejos de crescimento e proteção encontrarão barreiras práticas. Esta fase pedirá senso de realidade, mas também sensibilidade e coragem. Por sua vez, Marte em Câncer irá se opor a Plutão, sugerindo que a comunicação estará carregada de intensidade emocional. Como resultado, conversas superficiais poderão se transformar em revelações ou confrontos profundos. Para aliviar as tensões do momento, será necessário ter cautela.

Já Vênus em Touro entrará em conjunção com Urano, sinalizando reviravoltas nos afetos e valores. Desse modo, as relações enfrentarão mudanças bruscas, seja pela necessidade de liberdade ou pelo despertar de desejos adormecidos. Além disso, Marte em Virgem seguirá em quadratura com Urano, indicando uma energia imprevisível. Haverá chances de explosões emocionais ou rompimentos inesperados, especialmente diante de situações que fogem do controle. O segredo para amenizar as tensões do período estará em canalizar essa energia para mudanças práticas e criativas, mas sem perder o discernimento. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries Os nativos de Áries dedicarão atenção aos assuntos domésticos e familiares (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará atenção às questões familiares e domésticas, como se algo dentro de si pedisse mais estabilidade emocional. Apesar disso, tensões surgirão entre o que deseja construir e a realidade que precisará encarar. Será um bom momento para repensar a forma como lida com as emoções e com o passado, especialmente se houver feridas antigas influenciando o presente. Ainda nesta fase, procure tomar cuidado com os pensamentos obsessivos ou julgamentos precipitados. Ademais, busque ter paciência e flexibilidade no trabalho e na rotina. Afinal, imprevistos poderão ocorrer nessas áreas. Touro Os nativos de Touro deverão ter cautela com os gastos impulsivos (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

As trocas do cotidiano receberão mais do seu foco, ajudando-o(a) a compreender questões internas escondidas e/ou mal resolvidas. Por outro lado, a comunicação será afetada pelas emoções, o que exigirá atenção a reações impulsivas. No lar, haverá uma certa inquietação, sendo que antigas estruturas pedirão por ajustes ou mudanças. No campo financeiro, você sentirá a necessidade de renovar a sua relação com o dinheiro. Contudo, deverá agir com cautela para evitar gastos impulsivos e lidar bem com possíveis imprevistos. Gêmeos Os nativos de Gêmeos buscarão estabilidade financeira e pessoal (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você irá se deparar com questionamentos profundos sobre os valores pessoais e a forma como lida com os recursos financeiros. Ao longo do processo, buscará estabilidade em ambos os campos, mas também desejará romper com padrões antigos que não fazem mais sentido. Ainda neste período, haverá mudanças no modo como se expressa e se apresenta ao mundo. Isso, inclusive, poderá trazer divergências e disputas de poder. Logo, tenha cuidado com a rigidez nas conversas e opiniões. Por fim, o lar exigirá bastante atenção, sendo necessário evitar conflitos que desafiarão a sua estabilidade emocional. Câncer Os nativos de Câncer poderão vivenciar sentimentos inesperados ou desejos ocultos no campo afetivo (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)