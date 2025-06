7 receitas saudáveis e práticas com salmão

Em um recipiente, tempere o salmão com pimenta-do-reino, azeite de oliva e molho de soja. Leve o filé para a grelha por 5 minutos, em fogo médio, virando para cozinhar de todos os lados. Transfira o salmão para um refratário e reserve. Em uma panela, esprema as laranjas e retire os caroços. Adicione o mel e as raspas de gengibre e cozinhe em fogo baixo por 5 minutos, sempre mexendo. Quando o molho estiver com consistência firme, desligue o fogo e despeje a mistura por cima do filé. Sirva em seguida.

Coloque o filé de salmão em um refratário coberto com papel-alumínio e reserve. Em uma tigela, junte as migalhas de pão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Depois, despeje a pasta por cima do filé e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno e sirva.

Em um recipiente, tempere o filé de salmão com sal, pimenta-do-reino e gengibre. Em seguida, coloque em uma panela para cozinhar no vapor. Aos poucos, acrescente o brócolis, as cenouras e o pimentão. Cozinhe por pelo menos 10 minutos. Depois, transfira o salmão e os vegetais para um refratário e regue com molho de soja. Sirva em seguida.

Em recipiente, tempere o filé de salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Depois, regue uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio. Frite o salmão até ficar levemente dourado. Retire da frigideira e reserve. Em uma tigela, misture o abacate amassado, o coentro e o sal. Mexa até que forme um molho uniforme. Coloque o salmão em um refratário e despeje o molho por cima. Sirva em seguida.

Salada de salmão com manga e abacate

Ingredientes

200 g de filé de salmão

1 manga descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1/2 abacate cortado em cubos

1/2 cebola-roxa fatiada

2 xícaras de chá de mix de folhas verdes

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de mel

Folhas de hortelã fresca, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Tempere o salmão com sal e pimenta-do-reino e grelhe até ficar macio. Desfie e reserve. Em uma tigela, coloque o mix de folhas verdes. Distribua os cubos de manga e de abacate por cima. Adicione as fatias de cebola-roxa e as lascas de salmão por cima. Finalize com as folhas de hortelã e salpique o gergelim. Em um recipiente, misture bem o suco de limão, o azeite, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Omelete de salmão

Ingredientes

4 claras de ovo

50 g de salmão defumado em pedaços pequenos

1 colher de sopa de cebolinha verde picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata as claras com um garfo ou fouet até espumar levemente. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira antiaderente, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Despeje as claras batidas na frigideira. Cozinhe em fogo baixo, mexendo levemente nas bordas com uma espátula para ajudar a firmar. Quando a parte de baixo estiver quase pronta e o topo ainda levemente úmido, distribua o salmão defumado por cima e a cebolinha picada. Dobre a omelete ao meio e deixe mais 1 minutinho no fogo para terminar de firmar. Sirva em seguida.