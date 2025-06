5 dicas para mulheres cuidarem da saúde mental e da carreira

Durante décadas, o sucesso foi retratado como sinônimo de produtividade desenfreada, metas inalcançáveis e resistência emocional. E, embora esse modelo ainda seja amplamente valorizado, ele tem adoecido cada vez mais pessoas, especialmente mulheres. Além de se destacarem em suas carreiras, muitas são também responsáveis pelo cuidado com os filhos, a casa, os relacionamentos e a família.

E não é novidade que o Brasil sofre uma crise de saúde mental que impacta diretamente a vida profissional das pessoas. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2024, foram quase meio milhão de afastamentos do trabalho, sendo esse o maior número em pelo menos dez anos. Os dados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também permitem traçar um perfil dos trabalhadores — com 64%, a maioria são mulheres, com idade média de 41 anos, que sofrem de ansiedade e depressão.