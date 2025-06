Veja como usar o óleo de coco nos cabelos durante o inverno

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas é importante lembrar: o uso de óleos vegetais puros não é recomendado. “Eles não têm a formulação adequada para uso cosmético e podem ser difíceis de remover, além de causar acúmulo nos fios e no couro cabeludo”, alerta a hairstylist Carlaxane, expert da Cless Cosméticos. A recomendação, segundo ela, é optar por produtos específicos para os cabelos que sejam formulados com óleos vegetais de alta qualidade e textura leve, garantindo nutrição sem pesar.

Poder da umectação

Segundo Carlaxane, uma das formas mais eficazes de incorporar os óleos vegetais na rotina capilar é por meio da umectação com produtos cosméticos desenvolvidos especialmente para isso. “Ela é indicada principalmente para fios ressecados, porosos ou com química. E mesmo quem tem cabelo oleoso pode se beneficiar, aplicando apenas no comprimento e nas pontas”, explica. A técnica ajuda a restaurar o brilho e a maciez perdidos com as agressões típicas do inverno, desde que feita com fórmulas seguras e de fácil remoção.

A dica da especialista é apostar em produtos que aliem eficácia, leveza e multifuncionalidade. “Gosto do Blend Óleo de Coco Hidratante Capilar, da Salon Opus, que foi pensado e desenvolvido para entregar nutrição intensa sem deixar o cabelo pesado ou oleoso. Ele devolve a saúde dos fios sem complicação e é formulado com óleo 100% vegetal e tem uma textura leve, ideal para uso frequente — seja na umectação, como pré-shampoo ou até como finalizador”, afirma Carlaxane.